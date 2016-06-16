Беларусь успешно испытала новое ракетное оружие (видео)

Об этом рассказал сегодня глава государства Александр Лукашенко на рабочей встрече, сообщает БЕЛТА.

"Я немного задержался. У нас сегодня счастливый день в плане безопасности и обороны. Нашим военным за те скудные деньги, которые им дали, удалось разработать и испытать уже сегодня созданное в Беларуси ракетное вооружение. Осуществлен пуск ракетных комплексов", - сказал Лукашенко в начале встречи.

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По словам Лукашенко, испытания прошли очень успешно.

"Ракеты поразили цель в полутора метрах буквально от заданных целей - первый залп. Второй залп - буквально в десятке метров. Это идеально. Это ракетные комплексы, которые созданы у нас в Беларуси в течение двух лет", - подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко поручил рассмотреть вопрос о представлении к государственным наградам тех, кто внес свой вклад в создание соответствующего вооружения.

"Притом без всяких ограничений. Кто заслужил, должны получить эти награды. Это величайшее достижение", - добавил президент Беларуси.