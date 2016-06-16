При попытке пересечь Сахару погибли 34 мигранта

Cреди погибших девять женщин, пятеро мужчин и 20 детей. Люди умерли в период с 6 по 12 июня, передает РБК-Украина.

Предполагается, что мигрантов на пути бросил их контрабандист.

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Двое мигрантов были гражданами соседней Нигерии, национальность остальных погибших пока неизвестна.

Президент страны Махамаду Иссуфу выразил свои соболезнования семьям погибших.

Согласно оценкам Международной организации по миграции, в прошлом году в пустыне погибли 37 мигрантов.

Как сообщал УНИАН, по данным гуманитарных организаций, в конце мая в попытках пересечь Средиземное море из Ливии в Италию погибли от 700 до 900 нелегальных мигрантов.