Военный историк озвучил причины возможного распада России

Об этом он заявил в интервью ЛІГА.net.

"Я не удивлюсь распаду России. На ум сразу приходят две причины, первая - экономическая ситуация, которую усугубляют западные санкции и падение цен на нефть. Вторая - как я уже говорил, 30% населения России являются мусульманами", - отметил историк.

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Он предположил, что посредством войны в Украине президент России Владимир Путин пытается этого распада избежать. "Он знает, что, если в Украине не получится как ему надо, Россия вполне может повторить судьбу СССР", - отметил Мартин ван Кревельд.

Напомним, ранее российский журналист Михаил Зыгарь предположил, какие сценарии развития событий ждут РФ после смерти ее президента Владимира Путина.