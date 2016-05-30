Российский журналист назвал три сценария смены власти в РФ

Об этом в интервью Лига.Новости рассказал бывший главный редактор телеканала Дождь, российский писатель, режиссер, автор книги "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь.

"Говорят, что все поменяется, когда он умрет. Конечно, они изъясняются по-другому, используя эвфемизмы: "когда произойдет что-то необратимое", "когда президент улетит на Альфу Центавра" или что-то в этом роде. В общем, горизонт планирования - это кончина Путина", - отметил он.

Он считает, что можно предположить, что будет после него, используя примеры других стран. "Есть сценарий Пиночета - он классный. Когда на выборах или референдуме действующая власть проигрывает, признает поражение и уходит", - рассказал Зыгарь.

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Кроме того, есть другой вариант - сценарий Франко. Это когда диктатор уже старенький и начинает думать о смерти, подбирает не одного приемника, а целый институт, способный скрепить страну, и постепенно передает ему власть. "Но есть опасение, что этот сценарий для нас уже в прошлом, поскольку фактически реализовывался в виде президентства Медведева", - считает журналист.

Также, по его словам, еще есть третий сценарий - пакистанский. "Когда в ядерной стране власть переходит от одного лидера к другому. В Пакистане практически все люди, которые достигают какого-то положения, отправляют своих детей за границу. Это такой приятный для детей, но не очень полезный для страны отрицательный естественный отбор, когда все, кто может себе позволить смотаться из страны, уже это делают", - подытожил Зыгарь.

Ранее Зыгарь в интервью УНИАН рассказал, что Кремль начал готовиться к захвату Крыма за два месяца до бегства на то время президента Украины Виктора Януковича.