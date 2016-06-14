Власти Франции признали терактом убийство полицейского и его жены

Пресс-секретарь правительства Стефан Ле Фоль подтвердил, что убийство признано "террористическим актом", сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Министр внутренних дел Франции Бернар Казньов, который назвал убийство полицейского "гнусным терактом", также отметил, что с начала года во Франции за причастность к терроризму задержаны более 100 человек.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что полностью поддерживает действия правоохранительных органов. Он также отметил, что террористическая угроза в стране остается высокой.

J'ai une pensée pour ce couple de policiers, lâchement assassinés par un terroriste hier. Les forces de sécurité ont tout mon soutien. — François Hollande (@fhollande) 14 июня 2016 г.

Известно, что убийца, 25-летний Ларусси Аббала был осужден в 2013 году за участие в террористической деятельности в Афганистане и Пакистане.

Кроме того, он фигурировал в международном расследовании относительно террористической деятельности из-за его контактов с мужчиной, который живет в Сирии.

Напомним, трагедия произошла на западе Парижа, в Ивелине, в понедельник 13 июня около 20:30 по местному времени.

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Офицер полиции возвращался с работы, одетый в гражданское, когда на него напал мужчина с ножом. Затем преступник взял в заложники семью полицейского в их собственном доме и убил жену офицера. Трехлетнего сына полиция нашла живым в доме после штурма.

Принадлежность к "Исламского государства" тогда подтверждалась словам самого злоумышленника, который во время переговоров с полицией заявил, что он является бойцом ИГ.

Позднее ответственность за убийство двух людей взяла на себя ИГ. Соответствующую информацию распространило агентство Amaq, которое считается близким к террористической организации.