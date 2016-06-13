Связанная с правящей партией турецкая газета назвала погибших в гей-клубе Орландо "извращенцами"
Турецкая газета Yeni Akit в воскресенье, 12 июня,опубликовала статью о массовом убийстве в гей-клубе в Орландо, назвав погибших в заголовке «извращенцами».
Об этом сообщает "Дождь".
«Число погибших извращенцев в гей-баре увеличилось до 50!», - гласит заголовок связанной с правящей Партией справедливости и развития газеты.
В ночь на 12 июня 29-летний гражданин США, проживающий во Флориде Омар Матин расстрелял посетителей местного гей-клуба Pulse. Мужчина был убит в ходе перестрелки с полицейскими.
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Сообщается, что его родители - выходцы из Афганистана. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к радикальным исламистским группировкам.
Изначально сообщалось о 20 погибших, однако позднее их число увеличилось до 50 человек, еще более 50 были ранены и госпитализированы.
По указу мэра Орландо Бадди Дайера, в городе и во всем штате Флорида было объявлено чрезвычайное положение.