Связанная с правящей партией турецкая газета назвала погибших в гей-клубе Орландо "извращенцами"

Об этом сообщает "Дождь".

«Число погибших извращенцев в гей-баре увеличилось до 50!», - гласит заголовок связанной с правящей Партией справедливости и развития газеты.

В ночь на 12 июня 29-летний гражданин США, проживающий во Флориде Омар Матин расстрелял посетителей местного гей-клуба Pulse. Мужчина был убит в ходе перестрелки с полицейскими.

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Сообщается, что его родители - выходцы из Афганистана. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к радикальным исламистским группировкам.

Изначально сообщалось о 20 погибших, однако позднее их число увеличилось до 50 человек, еще более 50 были ранены и госпитализированы.

По указу мэра Орландо Бадди Дайера, в городе и во всем штате Флорида было объявлено чрезвычайное положение.