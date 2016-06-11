Глава Пентагона обсудит российскую агрессию с коллегами по НАТО
05:31, 11 июня 2016Мир
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Глава министерства обороны США Эштон Картер отправится в Брюссель на встречу глав Минобороны стран НАТО, которая пройдет с 13 по 15 июня.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона, передает РБК.
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Картер встретится со своими коллегами, «чтобы обсудить широкий круг вопросов». В частности, будут обсуждаться значительные усилия США по поддержке союзников перед лицом российской агрессии.
Кроме того, министры обсудят вклад НАТО в борьбу с «Исламским государством», усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, а также «общий подход альянса к ряду других общих угроз».
Встреча глав Минобороны стран-участниц НАТО пройдет в преддверии саммита альянса. Саммит стартует в Варшаве 8 июля.
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