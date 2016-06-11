Глава Пентагона обсудит российскую агрессию с коллегами по НАТО

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона, передает РБК.

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Картер встретится со своими коллегами, «чтобы обсудить широкий круг вопросов». В частности, будут обсуждаться значительные усилия США по поддержке союзников перед лицом российской агрессии.

Кроме того, министры обсудят вклад НАТО в борьбу с «Исламским государством», усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, а также «общий подход альянса к ряду других общих угроз».

Встреча глав Минобороны стран-участниц НАТО пройдет в преддверии саммита альянса. Саммит стартует в Варшаве 8 июля.