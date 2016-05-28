В Варшаве началась подготовка к саммиту НАТО

Как сказал на пресс-конференции генеральный директор министерства Национальной обороны Богдан Сьцибут до 28 июля этим спортивным объектом, построенным к Евро-2012, будет руководить ведомство обороны, сообщает Польское радио. Он добавил, что в эти дни определяется фирма, которая будет заниматься питанием гостей в главном объекте Национального стадиона, которых ожидается примерно 7 тысяч человек. Среди гостей саммита будут и 70 руководителей государств и правительств.

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Генеральный директор министерства Национальной обороны Польши добавил, что саммит НАТО в Варшаве, - это самое большое по количеству участников, делегаций, задействованных средств и людей мероприятие в истории Союза. Ожидается две тысячи делегатов из 28 делегаций стран-членов НАТО и 26 делегаций из стран-партнеров.

Как известно, саммит НАТО пройдет 8 и 9 июля в Варшаве.