Мексиканский художник воссоздал копии всех 33 фресок Сикстинской капеллы (фоторепортаж)

По информации The Wall Street Journal, на выполнение работы у мексиканского художника Мигеля Масиаса ушло 15 лет.

Художник поясняет, что идея воспроизвести все фрески кисти великого итальянского художника и скульптора Микеланджело на потолке своей родной церкви в Мексике возникла у него в 1999 году после посещения оригинальной Сикстинской капеллы в Ватикане.

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"В тот момент, когда я вошел в капеллу, я понял, что она имеет почти такие же размеры, что и церковь в моем районе. И тогда я сказал себе: почему бы не перенести Микеланджело в мой район?", - рассказал Масиас.

Художник начал работу над фресками в 2001 году с благословения приходского священника. В прочем, мнения прихожан по поводу росписи разделились – одним нравится находиться здесь, другие же смущаются при виде изображения обнаженных тел.

Сикстинская капелла - бывшая домовая церковь в Ватикане, построенная в 1473—1481 годах архитектором Джордже де Дольчи, по заказу Папы Римского Сикста IV, откуда и произошло название. Ныне капелла – музей и выдающийся памятник Возрождения, который используется также для проведения конклавов, на которых кардиналы избирают нового Папу Римского.

Роспись стен капеллы выполнена группой художников, среди которых Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и Козимо Росселли. В то же время роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, созданный в 1508-1512 годах и считающийся одним из признанных шедевров искусства Высокого Возрождения.

Как сообщал УНИАН, известный уличный художник Бэнкси украсил рисунком стену начальной школы в британском Бристоле, отблагодарив ее за то, что она назвала одно из своих зданий в его честь.