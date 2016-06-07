Уличный художник Бэнкси отблагодарил школу в Бристоле рисунком на стене (фото)

Как сообщают РИА Новости, рисунок обнаружили учителя школы Bridge Farm в понедельник 6 июня, когда вернулись на работу после недельных каникул.

"Мы думаем, что картина была закончена сегодня ночью, но не совсем уверены. Она появилась после того, как мы провели конкурс на новые названия наших зданий, и решили назвать их в честь легендарных жителей Бристоля. Мы должны были включить и Бэнкси. Мы решили, что будет правильно сообщить об этом в его пиар-службу", - рассказал директор школы Джефф Мэйсон.

При этом он заявил журналистам, что намерен сохранить картину и не планирует ее продавать.

"Мы очень рады, это пойдет на пользу нашей школе. Я уверен, что картина вдохновит наших учеников. Нам пришлось сегодня утром сделать немало звонков, чтобы картину никто не стер. Она потрясающая", - добавил директор школы.

Мэйсон также рассказал, что получил письмо от самого художника.

"Дорогая школа Bridge Farm, спасибо вам за письмо и за то, что назвали здание в мою честь. Пожалуйста, вот вам картина, и если она вам не нравится, вы можете ее дорисовать. Я уверен, учителя не будут против. Помните, что всегда легче получить прощение, чем разрешение. С любовью, Бэнкси", - гласит послание.

На картине изображен ребенок, играющий в традиционную игру – палку и обруч (играющий толкает палкой обруч так, чтобы он оставался в вертикальном положении максимально длительное время), только обруч заменен художником – известным провокатором – на горящую шину. Человек, цветок, в направлении которого он бежит, и оставшийся позади домик нарисованы словно детской рукой, тогда как горящая шина изображена вполне реалистично.

Работа подписана Бэнкси, что нетипично для художника, редко подписывающего свои произведения. Однако в данном случае подлинность подтвердил представитель Бэнкси.

Как сообщал УНИАН, ранее загадочный уличный художник Бэнкси открыл в английском городе Уэстон-Сьюпер-Мэр тематический парк "развлечений" Dismaland, являющийся полной противоположностью Disneyland.

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/world/1114157-znamenityiy-hudojnik-sozdal-protivopolojnost-disneyland-fotoreportaj.html