Охрану порядка во Франции во время Евро-2016 будут обеспечивать 90 тысяч человек

По словам Кадо, к охране правопорядка дополнительно привлекут три тысячи сотрудников спецподразделений к уже имеющимся 10 тысячам, которые будут обеспечивать безопасность чемпионата, передает Deutsche Welle.

"Чтобы взять на себя тяжелую ответственность, которой является "Евро-2016", нам нужны дополнительные ресурсы. Министр дал их мне", - сказал Кадо в понедельник, 6 июня.

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В целом во Франции к охране правопорядка и контртеррористической деятельности привлекут 90 тысяч полицейских, военнослужащих и частных охранников. В частности 1200 дополнительных военных привлекут к охране Парижа и его окрестностей.

Ожидается, что на футбольный чемпионат в Франции прибудут 1,5 миллиона фанов, которые посетят всего 51 матч. Самым большим испытанием специалисты по безопасности называют охрану фан-зон - только под Эйфелевой башней в дни матчей ожидается до 100 тысяч болельщиков.