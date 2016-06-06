В Иордании произошло нападение на лагерь беженцев, есть жертвы

"Офис разведывательного управления в лагере аль-Бакаа около семи утра стал целью трусливого нападения, в результате которого погибли пять агентов", - сообщил представитель правительства Мохаммед Момани, передает Би-би-си.

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Момани предположил, что нападавшие были боевиками-исламистами. По даннім СМИ, среди погибших трое охранников, рабочий и сотрудник приемной.

Местные власти уже назвали произошедшее террористическим актом. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, произошедшее в первый день священного для мусульман месяца Рамадан.

Подобные нападения редки в Иордании, которая является ключевым участником возглавляемой США коалиции против экстремистской группировки "Исламское государство".

В лагере беженцев аль-Бакаа проживают около 80 тыс. человек. Он был организован в 1968 году, чтобы принять палестинцев, покинувших Западный берег реки Иордан и сектор Газа после шестидневной арабо-израильской войны 1967 года.