Столкновение поездов в Бельгии: украинцев среди пострадавших нет - МИД (фоторепортаж)

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

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5 июня в Бельгии в провинции Льеж вблизи города Ермалль-Су-Уи произошло столкновение пассажирского и товарного поездов. Погибли трое человек и около 40 получили ранения различной степени тяжести.

«По предварительной информации Посольства Украины в Бельгии, граждан Украины среди пострадавших в результате столкновения нет, окончательные данные будут получены позже», - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 5 июня, около 23:00 по местному времени пассажирский поезд врезался в хвостовую часть грузового, с рельсов сошли два из шести пассажирских вагонов.

В результате погибли по меньшей мере три человека, еще 40 получили травмы различной степени тяжести.