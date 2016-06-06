В Бельгии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, есть погибшие

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел в районе города Эрмалль-Су-Уи.

В результате погибли по меньшей мере три человека, еще 40 получили травмы различной степени тяжести.

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К месту происшествия были направлены бригады скорой помощи из расположенного неподалеку Льежа.

Как сообщает бельгийское издание Le Soir, инцилент произошел в воскресенье, 5 июня, около 23:00 по местному времени. По данным Бельгийских железных дорог, пассажирский поезд врезался в хвостовую часть грузового состава, в результате с рельсов сошли два из шести пассажирских вагонов.

Пока нет данных, по какой причине догнавший грузовой состав пассажирский поезд столкнулся с ним на скорости 90 километров в час. Местные власти начали расследование случившегося.