В Австрии предлагают отправлять обратно мигрантов, спасенных в Средиземном море

Об этом Курц заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse, передает Deutsche Welle. "Мы должны обеспечить, чтобы спасение на море не становилось билетом в Центральную Европу", - сказал он.

Читайте такжеУ берегов Крита с тонущего судна спасены более 300 мигрантовСейчас после спасения в Средиземном море беженцев доставляют, как правило, в Италию или Грецию. Курц считает, что нынешняя европейская практика является причиной гибели беженцев.

"Наша система в настоящее время приводит к тому, что тысячи людей тонут в Средиземном море, поскольку они имеют надежду и отправляются в эти опасные путешествия", - пояснил Курц.

По его мнению, беженцев, которые пытаются нелегально попасть в Европу, следует лишать права на убежище. Зато прием заявок на убежище необходимо организовать в центрах ООН, которые находятся в лагерях беженцев.

Тем временем премьер-министр Ливии Фаиз Саррадж в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, заявил, что его страна отказывается принимать беженцев из других стран, которых будут возвращать из Европы.

"Европа должна найти пути возвращения их в их страны. Они не могут остаться у нас", - сказал Саррадж.

Как сообщал УНИАН, по оценкам ООН, в этом году через Средиземное море в Европу попали более 200 тыс. лиц, утонули – около 2,5 тыс.