Генсек НАТО выразил надежду на примирение Турции и Армении

Об этом Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 2 июня, передает ZN.ua.

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"Я хотел бы напомнить Вам, что Турция - это союзник по НАТО, а Армения - ценный партнер НАТО. Голосование, которое прошло в германском парламенте сегодня, это не тот вопрос, в который вовлечена НАТО. Я надеюсь, что мы как можно скорее сможем наблюдать нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Важно, чтобы мы все участвовали в усилиях по снижению напряженности и предотвращению конфликтов и проблем между странами", - подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 июня, нижняя палата парламента Германии поддержала резолюцию, признающую события 1915 года в Османской империи геноцидом армянского населения со стороны турок. После этого Турция отозвала из Берлина своего посла.

В апреле 2015 года Европарламент принял резолюцию о признании геноцида армян. МИД Турции обвинил Европарламент в попытке переписать историю.