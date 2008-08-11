В Россию эвакуировано более четверти населения Южной Осетии, заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель при ООН Виталий Чуркин. "Какой термин можно применить к действиям Грузии в Южной Осетии? Что это, если не этническая чистка, когда из неполных 120 тыс. населения республики уже погибло более 2 тыс. человек?", - спросил В.Чуркин, обращаясь к членам Совета Безопасности.

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