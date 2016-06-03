В Болгарии решили закупить новые военные корабли и заменить советские МиГ-29
Парламент Болгарии одобрил план правительства по закупке истребителей и кораблей на сумму $1,3 млрд.
За одобрение новых оборонных расходов проголосовали 123 депутата, против высказались 29 и четверо воздержались, сообщает Bloomberg со ссылкой на спикера Народного собрания Цецку Цачеву, передает РБК.
По ее словам, Болгария планирует приобрести восемь или девять новых или подержанных истребителей, а также заказать два новых корабля с поставкой к 2021 году. Еще восемь самолетов, возможно, будут приобретены к 2023 году.
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Решение парламента обеспечит развитие оборонного потенциала страны на ближайшие 30 лет, сказал депутатам министр обороны Николай Ненчев. Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Юго-Восточной Европе ухудшилась, и Болгария не должна выглядеть незащищенной. Он добавил, что армия завалена старым советским вооружением и не имеет оперативной совместимости с союзниками по НАТО.
Руководство альянса призывает его членов увеличить оборонные расходы до уровня 2% от ВВП. Болгария, по данным Bloomberg, планирует достичь этого показателя к 2024 году. Сейчас она тратит на оборону 1,35% ВВП.
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Новые истребители должны будут заменить МиГ-29. Летом прошлого года Ненчев заявил, что девять из 19 самолетов этой модели требуют ремонта. Болгария также отказалась от российского техобслуживания МиГ-29, подписав контракт с Польшей. «Болгария — единственный член НАТО, который почти на 90% зависит от России. Меня это очень беспокоит, и я бы не хотел, чтобы это продолжалось», — говорил по этому поводу министр обороны.
В качестве замены МиГ-29 Болгария рассматривает шведские Saab Gripen C/D, подержанные Eurofighter Tranche 1 или американские F-16 MLU, пишет Bloomberg. София также провела переговоры о поставках кораблей с восемью судостроительными компаниями, в том числе с французской DCNS и нидерландской Damen Shipyards Group. Болгарский флот хочет приобрести у них многофункциональные модульные патрульные корабли, отмечает издание «Новините».