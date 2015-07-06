Болгария намерена уменьшить зависимость от России, в том числе в сфере вооружений – СМИ
Болгария намерена подписать в июле контракт с Польшей на обслуживание истребителей Миг-29 советского производства, находящихся на вооружении болгарских ВВС.
Об этом в интервью Рейтер рассказал министр обороны Болгарии Николай Ненчев, сообщает Русская служба ВВС.
По его словам, Болгария намерена сделать все возможное, чтобы уменьшить зависимость от России, в том числе в сфере вооружений.
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Переход к нероссийским поставщикам, отмечает Рейтер, постепенно ускоряется после введения Западом санкций против России - из-за аннексии Крыма и поддержки самопровозглашенных образований на Донбассе.
Как сказал Ненчев, его очень беспокоит то обстоятельство, что Болгария - единственная из стран НАТО, которая на 90% зависима от России.
Стареющий парк истребителей Миг-29 в Болгарии обслуживается по контракту с Россией, срок действия которого заканчивается в сентябре.