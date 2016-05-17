Интерпол: около 90% мигрантов попадают в ЕС при содействии криминалитета

По данным организаций, ежегодный оборот в сфере незаконной транспортировки мигрантов в 2015 году составлял 5-6 млрд евро, передает РБК-Украина.

"То есть эта деятельность является одной из самых прибыльных для ОПГ в Европе", - отмечается в докладе.

Согласно документу, незаконная транспортировка мигрантов превратилась в международный бизнес, в котором участвуют представители более 100 стран.

"Лица, участвующие в незаконной транспортировке мигрантов, как правило связаны или были связаны с другой преступной деятельностью. В свою очередь мигранты, попавшие в ЕС, оказываются слабозащищенными от трудовой и сексуальной эксплуатации, поскольку вынуждены выплачивать долг контрабандистам", - говорится в докладе.

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При этом в Европоле и Интерполе добавили, что на данном этапе прочная связь между незаконной транспортировкой мигрантов и терроризмом не просматривается, однако риск того, что террористы могут использовать миграционные потоки для проникновения (или возвращения) в ЕС, возрастает.

Документ посылает четкий сигнал ЕС и странам-членам сообщества о необходимости борьбы с этими группировками с использованием всех имеющихся у нас возможностей.

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"Благодаря созданию Европейского центра по борьбе с незаконной перевозкой мигрантов при Европоле, а также сотрудничеству с Интерполом и другими партнерами, у нас есть все инструменты для борьбы с нелегальной миграцией", - отмечают авторы доклада.