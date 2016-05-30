В Венесуэле вооруженные люди застрелили 11 мужчин

Нападавшие заставили жертв выйти из собственных домов, вывели во двор и застрелили, передает Русская служба Би-Би-Си.

Все погибшие были мужчинами. Среди них трое подростков 15,16 и 17 лет, а также взрослые в возрасте от 18 до 76. Самый старший из них был гражданином Колумбии.

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Другой информации о личностях жертв и возможных мотивах преступников в сообщении прокуратуры не приводится.

Как сообщал УНИАН, 11 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро отвел орудующим в стране преступным группировкам трое суток на то, чтобы мирно сдаться властям.

На протяжении последних лет в Венесуэле наблюдается острый кризис в сфере общественной безопасности. По данным генеральной прокуратуры, в 2015 году уровень умышленных убийств достиг 58 на каждые 100 тыс. жителей. В то же время в неправительственной организации "Обсерваторио Венесолано де Виоленсия", которая следит за ситуацией с преступностью, называют гораздо более высокие показатели: 90 убийств на каждые 100 тыс. человек.