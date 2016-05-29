ВОЗ не видит оснований переносить Олимпиаду из Бразилии из-за вируса Зика

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ответила на призывы отменить проведение Олимпиады в 2016 году в Бразилии из-за вспышки в стране вируса Зика.

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«Исходя из текущей оценки вируса Зика, циркулирующего почти в 60 странах по всему миру и 39 в Северной и Южной Америке, нет никакого основания для отсрочки или отмены Игр», — говорится в заявлении организации, которое цитирует Reuters.

В организации пояснили, что между странами, где распространилась болезнь, продолжают перемещаться люди по целому ряду причин. «Самый лучший способ уменьшить риск заболевания — следовать советам о поездках в области общественного здравоохранения», — сказал он.

Накануне, 28 мая, около 150 ведущих специалистов в области общественного здравоохранения опубликовали публичное письмо, в котором заявили, что риск заражения от вируса Зика слишком высок для того, чтобы провести Игры безопасно, передает РБК.

Согласно неподтвержденным исследованиям, вирус Зика вызывает микроцефалию мозга у детей. Переносится укусами комаров и половым путем.