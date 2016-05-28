ВОЗ попросили перенести Олимпиаду из Рио-де-Жанейро из-за вируса Зика

Обращение, направленное генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен, размещено на сайте rioolympicslater.org, передает РБК.

При этом ученые не призывают отменять соревнования. Они подчеркивают, что заразиться вирусом могут 500 тыс. иностранных туристов, которые собираются посетить игры. Ситуация может ухудшиться, если заболевание начнет распространяться в бедных странах в Африке и Южной Азии, предупреждают авторы обращения. «Идти на риск только ради игр, которые могут пройти даже в случае их переноса, неэтично», — говориться в письме, которое подписали 152 человека.

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Они напоминают, что Рио-де-Жанейро занимает второе место среди бразильских городов с наибольшим числом вероятных случаев заболевания. Система здравоохранения в этом городе сильно ослаблена, а эпидемия скорее усиливается, чем утихает, отмечают они. Эксперты порекомендовали ВОЗ созвать независимую консультационную группу, которая и примет решение по этому вопросу.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут в августе 2016 года.

Лихорадка Зика передается через укусы комаров рода Aedes. Ее симптомами являются жар, сыпь, головная и суставная боль, опухание суставов. Вакцина от вируса Зика еще не разработана