В Европу по Средиземному морю с начала года прибыли почти 165 тысяч мигрантов

Об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС.

По данным МОМ, с 1 января по 29 марта в Грецию прибыли 149 тыс. 534 человека, в Италию - 15 тыс. 218. В этом году в среднем ежедневно на берег Европы выходят 1 тыс. 885 человек.

"Однако в пасхальные праздники среднее число ежедневно прибывающих в Грецию уменьшилось до примерно 500 мигрантов и беженцев, - указали в организации. - Нет сообщений о том, что кто-либо прибыл в эти дни в Италию или Испанию".

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С начала года число погибших или пропавших без вести при попытке добраться до Европы достигло 531 человека, что "на 9% больше, чем за первые три месяца 2015 года, когда погибло 489 человек", отметили в МОМ.

По сообщению греческих властей, основную группу мигрантов и беженцев составляют сирийцы - более 77 тыс. прибывших с начала года. Из Афганистана прибыли более 38 тыс. человек, из Ирака - более 23 тыс., из Пакистана - более 5 тыс. и из Ирана - более 4 тыс.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году по Средиземному морю в Европу прибыли около 1,5 млн нелегальных мигрантов.