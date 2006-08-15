Освобождены похищенные в Нигерии украинцы

Сегодня похитители освободили двух украинцев и двух норвежцев, захваченных на прошлой неделе в Нигерии.

Как пишет Газета.Ру, сообщивший об этом AFP начальник полиции штата Байелса, где произошел захват, не привел никаких деталей относительно обстоятельств освобождения.

По его словам, бывшие заложники в настоящий момент переправляются в столицу Нигерии Абуджу.

Украинцы и норвежцы были похищены вооруженными неизвестными в ночь на 9 августа в территориальных водах Нигерии с борта норвежского судна, обслуживающего нефтяные промыслы в дельте реки Нигер. Были похищены четыре члена экипажа: два гражданина Украины и два гражданина Норвегии. Похищение произошло во время попытки захватить платформу, установленную на нигерийском шельфе.