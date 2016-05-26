Стальная звезда НАТО переезжает в новую штаб-квартиру

Как сообщает пресс-служба Альянса, звезда (высотой 7 м и шириной от 4,2 до 7 м) переедет ночью в ближайшие выходные в новый офис, расположенный напротив, через дорогу. Подготовка к переезду началась 25 мая.

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Скульптура, установленная перед фасадом здания НАТО в августе 1971 г., которую неофициально называют «Звезда НАТО», уникальна и является особенностью штаб-квартиры альянса. Расположенная в окружении флагов стран-членов НАТО, звезда стала опосредствованным символом Альянса для многих посетителей, которые фотографируются на ее фоне в течение всех лет пребывания организации в Брюсселе.

Ожидается, что строительство нового комплекса НАТО завершится в 2017 году.