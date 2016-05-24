На саммите НАТО будет принят "пакет последовательной поддержки Украины" - представитель Альянса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников на брифинге в ходе 3-й международной конференции "Управление и реформирования национальных служб безопасности и разведки: лучшие международные практики" сегодня в Киеве.

Читайте такжеЗаседание комиссии Украина-НАТО в Варшаве будет платформой для поддержки - Столтенберг

Винников отметил, что НАТО "поддерживает Украину все больше и политически, и практически на протяжении этих последних лет". "Наша решимость поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины подкрепляется тем, что принято решение на самом высоком уровне провести встречу Украина-НАТО на саммите в Варшаве, который пройдет на следующей неделе", - сказал он.

По словам директора Офиса связи НАТО в Украине, основной документ, который должен быть принят на саммите, - это "пакет последовательной поддержки Украины".

Говоря о сегодняшней конференции по реформированию национальных служб безопасности и разведки, Винников отметил, что она нацелена на обсуждение двух основных вопросов, которые могут быть включены в этот пакет. "Первое - это демократический надзор. И основную роль должны сыграть парламент и гражданское общество, развивая надзор над сектором безопасности. И второе направление - это поддержка широкого сектора безопасности, то есть речь идет не только о силах обороны", - сказал он и добавил, что СБУ играет особенно важную роль в этой сфере.

Винников отметил, что "мы помогаем нашим коллегам в Службе безопасности Украины внедрять этот важный процесс реформ, и совместно мы работаем с нашими коллегами из ЕС, с совещательной миссией ЕС". "Мы верим в то, что этот диалог способствует реальному прогрессу", - отметил директор Офиса связи НАТО в Украине.

В то же время, отметил он, в дополнение концепции реформы необходимо разработать план имплементации, который четко ограничен по времени. "Также мы бы хотели увидеть внедрение формирования структур надзора, а также принятие соответствующего законодательства", - сказал Винников и отметил в этом контексте ключевую роль парламента.