США спустя 50 лет снимают запрет на продажу оружия Вьетнаму - BBC

Президент США Барак Обама во время визита во Вьетнам объявил о полной отмене запрета на продажу этой стране оружия и военного оборудования.

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"США полностью снимают запрет на продажу военного оборудования Вьетнаму, который действовал в течение примерно 50 лет", - сказал Обама на пресс-конференции со своим коллегой президентом Чан Дай Куангом, передает Русская служба ВВС.

"Вьетнам очень ценит решение США полностью отменить эмбарго на продажу нашей стране смертельного оружия. Это явное доказательство того, что отношения между нашими странами полностью нормализовались", - заявил в ответ Чан Дай Куанг.

Вьетнаму могут понадобиться военные самолеты для патрулирования, кроме того, самолеты Су-22 и МиГ-29, которые уже довольно давно используют ВВС страны, нуждаются в замене, считают опроешенные порталом Defence News эксперты.

Ранее в Белом доме заявляли, что каждая сделка по продаже оружия Вьетнаму в будущем должна будет получить отдельное одобрение властей.

Сообщается, что это третий визит действующего президента США во Вьетнам за сорок с лишним лет, прошедших после вьетнамской войны. Первым с примирительным визитом во Вьетнаме побывал Билл Клинтон.