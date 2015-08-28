Вьетнам выпустит на свободу 18 тысяч заключенных
13:26, 28 августа 2015Мир
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Власти Вьетнама готовятся выпустить на свободу более 18 тысяч заключенных в честь 70-летия со дня получения независимости от Франции.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Заключенные будут выпущены несколькими партиями в преддверии юбилейной даты, которая будут отмечаться в следующую среду.
Под амнистию попадают в том числе граждане, осужденные за убийство, наркотрафик и контрабанду людей.
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При этом, по словам замминистра общественной безопасности страны, осужденные по политическим статьям не попадают под амнистию.
Правозащитные группы и страны Запада осуждают вьетнамское руководство за притеснение диссидентов и ущемление прав религиозных меньшинств.
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