Вьетнам выпустит на свободу 18 тысяч заключенных

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Заключенные будут выпущены несколькими партиями в преддверии юбилейной даты, которая будут отмечаться в следующую среду.

Под амнистию попадают в том числе граждане, осужденные за убийство, наркотрафик и контрабанду людей.

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При этом, по словам замминистра общественной безопасности страны, осужденные по политическим статьям не попадают под амнистию.

Правозащитные группы и страны Запада осуждают вьетнамское руководство за притеснение диссидентов и ущемление прав религиозных меньшинств.