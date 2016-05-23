Трамп предлагает вооружить учителей в школах

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Time.

«Я не хочу, чтобы в классах имелось оружие, хотя в некоторых случаях преподаватели должны иметь в классах оружие, честно говоря. Потому что то, что происходит у нас в школах, просто невероятно», – заявил Трамп.

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21 мая Трамп заявил, что в случае его избрания президентом США, он будет защищать конституционное право на ношение оружия и отменит запрет на его ношение в тех местах, где он действует.