Трамп предлагает вооружить учителей в школах
05:57, 23 мая 2016Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп выступил за то, чтобы школьные учителя имели огнестрельное оружие в своих классах.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Time.
«Я не хочу, чтобы в классах имелось оружие, хотя в некоторых случаях преподаватели должны иметь в классах оружие, честно говоря. Потому что то, что происходит у нас в школах, просто невероятно», – заявил Трамп.
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21 мая Трамп заявил, что в случае его избрания президентом США, он будет защищать конституционное право на ношение оружия и отменит запрет на его ношение в тех местах, где он действует.
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