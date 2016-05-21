Экс-министр финансов РФ Кудрин: "Даже пройдя дно, мы останемся на этом дне"

Кудрин, замглавы Экономического совета при президенте России, заявил, что экономика останется "на дне", если не будут предприняты реальные структурные реформы, передает Радио Свобода.

Президент России Владимир Путин 20 мая заявил, что "дно" экономического кризиса в России можно считать пройденным в 2015 году.

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Кудрин, признав, что можно говорить, что "дно пройдено", подчеркнул: новая модель экономики пока не сформирована, а прежняя уже устарела. Поэтому, по его словам, "даже пройдя дно, мы останемся на этом дне", подчеркнул Кудрин, в интервью программе "Вести" в субботу с Сергеем Брилёвым" телеканала "Россия-1".