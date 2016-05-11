Путин недоволен работой российской военной техники в Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о выявленных в ходе операции недостатках, передает РИА "Новости".

«Это достаточно такая информация служебного характера. Но, естественно, речь идет в первую очередь о функционировании техники той или иной, работы тех или иных технических средств. И, конечно, этот опыт как раз анализируется, с тем чтобы произвести необходимые совершенствования этих технических средств», - заявил Песков.

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Как сообщал УНИАН, Путин объявил о выводе российских войск из Сирии 14 марта, но информация о гибели военных в этой стране продолжает поступать. Так, 24 марта информагентства сообщили о гибели офицера российского спецназа, принимавшего участие в операции под Пальмирой — несмотря на вывод основной группы войск, в Сирии остаются подразделения российской армии. Официальный список российских потерь в Сирии состоит из шести человек. Точное данные о гибели российский военных засекречены.

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Справка УНИАН. С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Повстанцы Свободной Сирийской Армии и других групп воюют за свержение режима Башара аль-Асада.

С 2014 года возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция осуществляет военную воздушную операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, которое воюет как против аль-Асада, так и против Свободной Сирийской Армии.

На территории Сирии также действуют другие террористические и радикальные исламистские формирования как Фронт ан-Нусра, боевики Хезболлы и другие группировки.

В вооруженном конфликте в Сирии за почти пять лет боевых действий погибли более 250 тыс. человек, 13,5 млн сирийцев покинули свои дома.