Страны G7 согласовали план усиления борьбы с финансированием терроризма

Как передает Deutsche Welle, об этом говорится в совместном заявлении министров финансов стран «Большой семерки» по итогам двухдневного совещания в Японии.

Читайте такжеШтайнмайер высказался за возвращение России в Большую восьмерку и назвал условияПредставители G7 пришли к соглашению, что противодействие насильственному экстремизму и привлечение виновных к ответственности остаются главными приоритетами для всего международного сообщества, поэтому страны обязуются работать вместе в вопросе усиления глобальной борьбы против финансирования терроризма.

Также в заявлении отмечается, что Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция, США и Япония намерены усилить обмен информацией о финансовой разведке и сотрудничать в вопросе введения санкций против представителей финансовых сетей террористов.

Кроме того, министры финансов стран G7 предупредили о рисках для мировой экономики, если Великобритания на июньском референдуме проголосует за выход из ЕС.

«Неопределенности для глобальной перспективы выросли, в то время как геополитические конфликты, терроризм, поток беженцев и шок от потенциального выхода Великобритании из ЕС также усложняют глобальную экономическую среду», - отмечается в заявлении.

Встреча министров финансов предшествовала саммиту G7, который состоится 26-27 мая в японском городе Исэ-Сима.