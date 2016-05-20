Сборную Германии по футболу на Евро-2016 будет охранять немецкий спецназ

"Для охраны национальной команды Германии будут выделены собственные силы безопасности в частности, служащие Федерального ведомства по уголовным делам", – говорится в сообщении, передает Deutsche Welle.

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Как отмечает издание, о необходимости дополнительных мер охраны футболистов во время соревнований сообщали 11 мая на совещании Бундестага председатель оргкомитета Евро-2016 Жак Ламбер и командующий полицейских отрядов специального назначения в министерстве внутренних дел Германии Вольфганг Ломан.

Сообщается также, что все 24 команды-участницы чемпионата Европы по футболу во Франции будут обеспечены охраной полицейского спецназа. Так, каждую сборную на турнире будут сопровождать пять хорошо экипированных сотрудников полиции.

Как сообщалось ранее, по словам главы внутренней разведки Франции Патрика Кальвара, существует большая вероятность того, что боевики "Исламского государства" готовят теракты в местах большого скопления людей во время Евро-2016.

О высокой вероятности терактов во время Евро-2016 предупреждала раньше и немецкая полиция.