Командование НАТО хочет повременить с выводом войск США из Афганистана - WP

Сообщается, что в Брюсселе состоялась встреча командующего американским контингентом и войсками НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона с другими командующими силами НАТО, в ходе которой обсуждалась текущая ситуация в регионе.

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Как заявил глава военного комитета НАТО Петр Павел, альянс склоняется к тому, чтобы оставить присутствующий контингент в Афганистане, поскольку условия для его вывода на данный момент не достигнуты, пишет Gazeta.ru.

По информации WP, миссия НАТО в Афганистане насчитывает примерно 12,8 тыс. военнослужащих, из них 6,9 тыс. американских. Кроме того, 2,9 тыс. военнослужащих США выполняют отдельную миссию, которая в основном заключается в борьбе с терроризмом.