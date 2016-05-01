Военные Афганистана заявляют о ликвидации казначея ИГ
02:29, 01 мая 2016Политика
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Министерство обороны Афганистана сообщило о ликвидации заведовавшего финансированием и вооружением террористической группировки «Исламское государство» боевика в провинции Нангархар на востоке страны, сообщается на официальном сайте ведомства.
REUTERS
По словам военных, боевик по имени Рафи ад-Дин был уничтожен в ходе авианалета афганских ВВС в районе Ачин.
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Помимо него были также уничтожены еще десять террористов, включая назначенного террористами шариатского судью, передает Газета.ру.
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