Военные Афганистана заявляют о ликвидации казначея ИГ

По словам военных, боевик по имени Рафи ад-Дин был уничтожен в ходе авианалета афганских ВВС в районе Ачин.

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Помимо него были также уничтожены еще десять террористов, включая назначенного террористами шариатского судью, передает Газета.ру.