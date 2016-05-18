Масштабные оползни на Шри-Ланке: без вести пропали около 800 человек (фоторепортаж)



Об этом сообщил сегодня журналистам с места событий представитель Международного комитета Красного Креста (МККК), передает ТАСС.

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Как стало известно, в результате ливневых осадков, которые продолжаются на большей части территории этой южноазиатской страны, в некоторых горных районах на севере Шри-Ланки произошли масштабные сходы оползней, которые засыпали несколько деревень. Спасатели предполагают, что под слоем земли и камней могут находиться по меньшей мере 800 человек, которые пока что считаются без вести пропавшими. На месте происшествия помощь спасателям оказывают подразделения вооруженных сил страны.

На данный момент удалось извлечь из-под завалов 16 тел погибших. Более 180 человек удалось спасти, их состояние оценивается как удовлетворительное, им оказывается медицинская помощь.

По прогнозам синоптиков, ливневые дожди продолжатся на большей части территории Шри-Ланки еще по меньшей мере неделю. В ряде районов страны уже объявлен режим чрезвычайного положения. Из-за разгула стихии здесь закрыты большинство школ и других учебных заведений, многие из которых переоборудованы под центры помощи пострадавшим.