ВМС США на этой неделе получат крупнейший в своей истории эсминец

Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на представителей военного ведомства, передает ТАСС.

Церемония передачи корабля водоизмещением 15 тыс. т состоится в Бате (штат Мэн), где он был построен на верфи Bath Iron Works.

Длина корпуса эсминца достигает 200 м. "Поскольку у эсминца очень необычные формы корпуса и надстройки, его будет в 50 раз труднее обнаружить, чем обычный корабль", - отметила телекомпания. Корабль имеет мощное ракетное и артиллерийское вооружение. Он также оснащен новыми радаром и сонаром.

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За счет широкого применения автоматизированных систем экипаж корабля будет гораздо меньшим по численности, чем на других эсминцах. Стоимость строительства этого первого из трех кораблей составила $4,4 млрд. Портом приписки эсминца будет Сан-Диего (штат Калифорния).