ВМС США на этой неделе получат крупнейший в своей истории эсминец
Самый крупный из когда-либо построенных эсминцев Zumwalt будет передан ВМС США 20 мая.
Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на представителей военного ведомства, передает ТАСС.
Церемония передачи корабля водоизмещением 15 тыс. т состоится в Бате (штат Мэн), где он был построен на верфи Bath Iron Works.
Длина корпуса эсминца достигает 200 м. "Поскольку у эсминца очень необычные формы корпуса и надстройки, его будет в 50 раз труднее обнаружить, чем обычный корабль", - отметила телекомпания. Корабль имеет мощное ракетное и артиллерийское вооружение. Он также оснащен новыми радаром и сонаром.
Читайте такжеВ США испытывают крупнейший в истории американских ВМС эсминец (видео)
За счет широкого применения автоматизированных систем экипаж корабля будет гораздо меньшим по численности, чем на других эсминцах. Стоимость строительства этого первого из трех кораблей составила $4,4 млрд. Портом приписки эсминца будет Сан-Диего (штат Калифорния).