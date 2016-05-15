В столице Аргентины неизвестные напали на племянника Папы Римского
09:59, 15 мая 2016Мир
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В пригороде Буэнос-Айреса неизвестные совершили разбойное нападение на племянника Папы Римского Франциска по имени Хосе Игнасио Бергольо.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Clarin.
Бергольо рассказал, что злоумышленники проникли в его машину и, угрожая пистолетом, заставили проехать несколько кварталов, чтобы он остановился в безлюдном месте, где они его ограбили.
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Сообщается, что грабители забрали у племянника Франциска деньги, документы, телефон, одежду и мешок с пожертвованиями для общественной организации. Полиция разыскивает злоумышленников.
Отмечается, что Бергольо уже становился жертвой разбоя в прошлом году, которое произошло рядом с его домом.
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