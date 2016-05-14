Береговая охрана Северной Кореи задержала яхту с российскими спортсменами

Северокорейская сторона пока не предоставила посольству Российской Федерации в КНДР четких разъяснений о причинах задержания яхты со спортсменами, сообщает РИА Новости.

"Корейская сторона пока не предоставила нам четких разъяснений о причинах задержания яхты, но обещала сделать это в ближайшее время. Посольство потребовало проинформировать о причинах задержания судна и принять меры к его немедленному освобождению", — сообщил пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Денис Самсонов.

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Дипломат добавил, что запросы были направлены в министерство иностранных дел и министерство народных вооруженных сил КНДР. Генеральному консулу было дано указание выехать в город Кимчхак, куда, по имеющимся данным, сейчас направляется задержанная яхта.