На юго-западе Франции прогремел мощный взрыв, есть жертвы (фото)

14:21, 12 мая 2016
Мир
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Двое человек погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва в городе Байон на юго-западе Франции.

Франция, взрыв / twitter.com/sudouest

По предварительной информации, взрыв произошел из-за обрыва линии электропередач в индустриальном районе Сент-Этьен, рядом с Байоном, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на BFMTV.

Источник в полиции сообщил, что взорвался газовый баллон на заводе по переработке поддонов.

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Местная власть подтвердила, что в результате взрыва погибли двое человек, еще трое получили ранения.

Сейчас на месте инцидента работают бригады скорой и пожарные.

Напомним, 23 апреля в городе Нонкур на севере Франции прогремел мощный взрыв в жилом доме, по меньшей мере три человека получили ранения.

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