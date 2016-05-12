На юго-западе Франции прогремел мощный взрыв, есть жертвы (фото)

По предварительной информации, взрыв произошел из-за обрыва линии электропередач в индустриальном районе Сент-Этьен, рядом с Байоном, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на BFMTV.

Источник в полиции сообщил, что взорвался газовый баллон на заводе по переработке поддонов.

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Местная власть подтвердила, что в результате взрыва погибли двое человек, еще трое получили ранения.

Сейчас на месте инцидента работают бригады скорой и пожарные.

Напомним, 23 апреля в городе Нонкур на севере Франции прогремел мощный взрыв в жилом доме, по меньшей мере три человека получили ранения.