На севере Франции прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел 23 апреля в департаменте Эр, сообщает РБК со ссылкой на RTL.

По информации радиостанции, среди жителей дома, вероятно, есть пострадавшие в результате взрыва. На месте происшествия работают спасатели.

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Причины взрыва официально пока не сообщаются.

По данным телеканала BFM-TV, пострадали не менее трех человек.

Напомним, 1 апреля в центре Парижа прогремел взрыв, пострадали 5 человек. Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа.

Вскоре СМИ показали видео с места происшествия.