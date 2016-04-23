На севере Франции прогремел мощный взрыв
16:44, 23 апреля 2016Мир
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В городе Нонкур на севере Франции прогремел мощный взрыв в жилом доме, не менее трех человек получили ранения.
Взрыв прогремел в жилом доме / twitter.com/H88Thomas
Мощный взрыв прогремел 23 апреля в департаменте Эр, сообщает РБК со ссылкой на RTL.
По информации радиостанции, среди жителей дома, вероятно, есть пострадавшие в результате взрыва. На месте происшествия работают спасатели.
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Причины взрыва официально пока не сообщаются.
twitter.com/H88Thomas
По данным телеканала BFM-TV, пострадали не менее трех человек.
Напомним, 1 апреля в центре Парижа прогремел взрыв, пострадали 5 человек. Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа.
Вскоре СМИ показали видео с места происшествия.
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