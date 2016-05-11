В Северной Корее состоялся первый за 36 лет съезд правящей партии (фоторепортаж)

В начале мая в Пхеньяне открылся VII съезд съезд Трудовой партии Северной Кореи. Фоторепортаж с него показало агентство Reuters.

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Первый за последние 36 лет, съезд должен был определить основные направления внешней и внутренней политики КНДР и укрепить власть северокорейского лидера Ким Чен Ына.

СМИ отметили ужесточенные меры безопасности, которые были предприняты в стране на время подготовки и проведения съезда. В частности,был ограничен въезд в Пхеньян. Власти усилили слежку за своими гражданами, а также надзор за границей с Китаем. Кроме того, временно запретили проводить свадьбы, похороны и другие торжественные мероприятия.