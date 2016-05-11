ЕП приостановил работу над безвизовым режимом для Турции - СМИ

Парламентарий от Нидерландов Биргит Зиппель заявила, что отработка досье начнется, когда Турция выполнит все 72 условия, передает ZN.UA со ссылкой на EUobserver.

"Я не думаю, что какая-либо страна, будь то Турция или Германия или еще кто-то, может действительно полностью выполнить все эти требования в течение такого короткого промежутка времени", - добавила она.

Читайте такжеЭрдоган раскритиковал требования Евросоюза для либерализации визового режима с Турцией

Напомним, в начале мая Европейская Комиссия предложила предоставить Турции безвизовый режим и ожидает, что Анкара будет способна выполнить требования в соответствии с критериями, которые еще остаются, до конца июня. "Это касается мер по предотвращению коррупции, переговоров по соглашению с Европолом, предложить сотрудничество в сфере юстиции всем государствам-членам, привести законодательство о защите данных в соответствие со стандартами ЕС и пересмотреть законодательство в отношении терроризма. Другой критерий будет достигнут 1 июня, когда вступит в силу соглашение о реадмиссии", - детализировал вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.