ЕП приостановил работу над безвизовым режимом для Турции - СМИ
Евродепутаты приостановили работу над предоставлением Турции безвизового режима из-за сомнений в выполнении этой страной своих обязательств по миграционной сделке.
Парламентарий от Нидерландов Биргит Зиппель заявила, что отработка досье начнется, когда Турция выполнит все 72 условия, передает ZN.UA со ссылкой на EUobserver.
"Я не думаю, что какая-либо страна, будь то Турция или Германия или еще кто-то, может действительно полностью выполнить все эти требования в течение такого короткого промежутка времени", - добавила она.
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Напомним, в начале мая Европейская Комиссия предложила предоставить Турции безвизовый режим и ожидает, что Анкара будет способна выполнить требования в соответствии с критериями, которые еще остаются, до конца июня. "Это касается мер по предотвращению коррупции, переговоров по соглашению с Европолом, предложить сотрудничество в сфере юстиции всем государствам-членам, привести законодательство о защите данных в соответствие со стандартами ЕС и пересмотреть законодательство в отношении терроризма. Другой критерий будет достигнут 1 июня, когда вступит в силу соглашение о реадмиссии", - детализировал вице-президент ЕК Франс Тиммерманс.