Еврокомиссия рекомендовала предоставить безвизовый режим Турции

Об этом сообщил сегодня вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

"За последние недели Турция достигла впечатляющего прогресса. Еще остается кое-что сделать, и если Турция будет так продолжать, они могут выполнить требования, которые еще остаются. Поэтому сейчас мы можем сделать предложение, которое открывает дверь для Европейского парламента и государств-членов принять решение снять визовые требования, когда критерии будут выполнены. Остается выполнить пять требований, которые, как мы ожидаем, Турция сможет выполнить до конца июня", - заявил он.

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Вице-президент ЕК напомнил, что речь идет о 72 требованиях в соответствии с критериями, «которые в случае наличия всех защитных мероприятий гарантируют безвизовый режим».

Тиммерманс назвал критерии, которые должен выполнить Турция.

«Это касается мер по предотвращению коррупции, переговоров по соглашению с Европолом, предложить сотрудничество в сфере юстиции всем государствам-членам, привести законодательство о защите данных в соответствие со стандартами ЕС и пересмотреть законодательство в отношении терроризма. Другой критерий будет достигнут 1 июня, когда вступит в силу соглашение о реадмиссии", - детализировал вице-президент ЕК.