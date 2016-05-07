Обама призвал не делать из президентских выборов "реалити-шоу"

Следует обратить внимание на "послужной список" Дональда Трампа и не отвлекаться на "спектакль и цирк", которыми насыщена кампания 2016 года, заявил Барак Обама в пятницу, 6 мая, отвечая на вопросы журналистов, передает Deutsche Welle.

"Для нас важно всерьез воспринимать заявления, которые (Трамп - Ред.) делал раньше, - сказал Обама, цитирует агентство Reuters. - Это - не развлечения. Это не реалити-шоу. Это - соревнование за пост президента Соединенных Штатов".

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Обама призвал следить за теми заявлениями кандидатов на президентство, которые могут закончиться войной, разрушением связей с ключевыми партнерами или крахом финансовой системы. Президент США обратил внимание общественности и СМИ на противоречивые идеи, озвученные Трампом ранее, о сооружении стены на границе с Мексикой, запрете въезда в страну мусульманам, а также сокращении расходов на НАТО.

Обама выразил уверенность, что американцы примут правильное решение, если будут хорошо информированы.