Керри предупредил президента Сирии о последствиях срыва перемирия

По его мнению, режим прекращения огня все еще может быть сокращен, передает РБК.

Керри отметил, что перемирие в Сирии может быть сохранено в том случае, если стороны договорятся о линии разграничения, запрещающей любые наступательные действия на территории Алеппо и взятие города.

«Если Асад не будет придерживаться этого, то это приведет к негативным последствиям, одним из которых станет полный срыв перемирия и возвращение к состоянию войны. Я не думаю, что Россия хочет этого», - сказал глава Госдепа.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Алеппо под бомбардировку попала больница "Врачей без границ". В результате авиаудара погибли около 30 человек, десятки раненных. В сирийской оппозиции заявили, что авиаудар нанесла российская авиация. Россия отвергает обвинения в бомбардировке Алеппо, заявляя о самолете "антиигиловской" коалиции.