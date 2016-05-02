Путин решил бесплатно раздавать земли на Дальнем Востоке

Документ размещен на официальном портале правовой информации, передает РБК.

Закон предполагает, что каждый гражданин сможет бесплатно получить на Дальнем Востоке один гектар земли, который находится в государственной или муниципальной собственности РФ. Участок будет предоставляться в безвозмездное пользование на пять лет. После этого его можно будет либо оформить в аренду, либо получить в собственность. Если земля использоваться не будет, ее могут изъять.

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При этом документ не допускает куплю-продажу полученных бесплатно участков, их сдачу в аренду или безвозмездное пользование в случаях, если одной из сторон договора является иностранец, человек без гражданства или юридическое лицо, в уставном капитале которого есть их доля или доля зарубежных компаний.

"Бесплатные гектары" можно будет получить в Якутии, на Камчатке, в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, а также на Чукотке.