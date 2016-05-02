В Британии прошел майский парад в честь Зеленого Джека (фоторепортаж)

Агентство Reuters опубликовало фоторепортаж с майского праздника в Хастингсе, историческом городе на севере Британии. Сотни местных жителей надевают пышные костюмы, чтобы отметить приход весны. По традиции, в конце парада происходит символическое "жертвоприношение" - Зеленого Джека "казнят", чтобы "освободить дух лета".

Праздник сопровождается множеством конкурсов, танцами вокруг украшенного "майского дерева", жители выбирают "короля и королеву мая".

Эти традиции уходят корнями в далекое прошлое Британских островов. Так, первые упоминания о Зеленом Джеке датируются еще 5 веком до нашей эры. Этот персонаж, сочетающий в себе признаки человеческого и растительного миров, так укоренился в народном сознании, что его образ часто используется в архитектуре, в том числе церковной.

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