В Украине сегодня отмечают обливальный понедельник

Понедельник после Пасхи в Украине называют обливальным или поливальным. Этот праздник особенно популярнесеред молодежи и подростков. По традиции юноши должны обливать девушек водой, за что девушки дарят им пасхальные яйца.

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В народе верят, что в этот день вода имеет целительную силу, а облитая ею девушка обязательно выйдет замуж за любимого.

Сейчас традиционное значение обливального понедельника понемногу забывается, однако подростки продолжают устраивать в этот день настоящие водные баталии. Часто при этом страдают случайные прохожие. В некоторых городах под праздничные обливания выделяют специальные площадки. Наиболее популяре обливальный понедельник на Западной Украине.

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