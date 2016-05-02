В Украине сегодня отмечают обливальный понедельник
Молодежь устраивает водные баталии на улицах.
Понедельник после Пасхи в Украине называют обливальным или поливальным. Этот праздник особенно популярнесеред молодежи и подростков. По традиции юноши должны обливать девушек водой, за что девушки дарят им пасхальные яйца.
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В народе верят, что в этот день вода имеет целительную силу, а облитая ею девушка обязательно выйдет замуж за любимого.
Сейчас традиционное значение обливального понедельника понемногу забывается, однако подростки продолжают устраивать в этот день настоящие водные баталии. Часто при этом страдают случайные прохожие. В некоторых городах под праздничные обливания выделяют специальные площадки. Наиболее популяре обливальный понедельник на Западной Украине.
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